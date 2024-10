Samsung, gli auricolari bluetooth al minimo storico. Ora costano la metà

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos auricolari bluetooth

Sono super performanti, amatissimi e costano la metà! Stiamo parlando degli auricolari Samsung Galaxy Buds, indispensabili per ascoltare musica e audiolibri, ma anche fare chiamate quando sei fuori casa.

Li trovi su Amazon a soli 59 euro e hanno delle recensioni pazzesche. Chi li ha provati infatti apprezza la capacità di rimuovere totalmente il rumore esterno, ma anche l’ottima vestibilità e le performance legate al suono.

Samsung, gli auricolari bluetooth costano la metà

Offerta Samsung Galaxy Buds Auricolari bluetooth Samsung

Il bello di questi auricolari è che si possono acquistare su Amazon ad un prezzo super scontato, godendosi performance eccezionali.

Caratterizzati da un design super ergonomico e compatto, offrono grande comfort e si possono utilizzare ovunque, per tutto il giorno.

Le alette di varie dimensioni e il sistema di aderenza offrono una grande vestibilità, così tanto che non ti accorgerai nemmeno di indossarle.

Il suono è ricco, con bassi profondi e potenti grazie all’altoparlante a una via. L’ideale per regalare un’esperienza di ascolto a tutto tondo e decisamente superiore.

Utilissima pure la funzione di controllo del rumore che permette di cancellare tutti i suoni esterni per concentrarsi totalmente su ciò che si sta ascoltando con gli auricolari.

L’autonomia è di ben 30 ore, con la possibilità di usare gli auricolari per tutto il giorno con una singola durata. Mentre i comandi touch ti consentono di passare dalla musica al podcast alle chiamate con un solo tocco e senza togliere gli auricolari.

Come sempre, comunque, ciò che conta è l’opinione di chi li ha provati. I feedback sono positivi, con ottime recensioni del prodotto. Chi ha acquistato gli auricolari bluetooth non si è pentito, al contrario, afferma di essere molto soddisfatto del suo acquisto.

Gli aspetti maggiormente apprezzati sono la cancellazione attiva dei rumori, per eliminare i suoni indesiderati, e la possibilità di connettersi facilmente a qualsiasi dispositivo.

Viene sottolineata anche la facilità nell’indossare gli auricolari bluetooth che risultano leggeri e aderiscono alla perfezione grazie alla presenza dei gommini.

Perché scegliere gli auricolari bluetooth

Il bello degli auricolari bluetooth Samsung è che puoi usarli davvero ovunque e grazie all’autonomia di 30 ore si possono sfruttare in qualsiasi occasione, soprattutto fuori casa.

Quando vengono associati ad un dispositivo infatti gli auricolari ricevono un segnale audio senza necessità di cavi fisici. Questo si traduce in totale libertà di movimento e nell’eliminazione dell’ingombro dei cavi.

Dopo la prima connessione con il device che preferisci, inoltre, gli auricolari si connetteranno automaticamente una volta accesi.

A questo punto potrai utilizzarli ogni volta che vorrai. Puoi sfruttare gli auricolari quando fai sport – che siano i pesi in palestra oppure una camminata -, ma anche indossarli mentre sei sui mezzi pubblici in direzione del lavoro.

Risultano comodissimi pure per chi ha necessità di concentrarsi in un luogo affollato e rumoroso, sfruttando la modalità che permette di cancellare tutti i suoni esterni.

Usa i tuoi auricolari per fare chiamate o videochiamate, per ascoltare la musica che preferisci, ma anche per guardare video, film e serie tv quando sei in viaggio.

Vuoi rimanere sempre aggiornato sulle offerte tech? Segui il canale telegram dedicato!