Lady Diana, la somiglianza con l’attrice Emma Corrin è impressionante

Sono state rilasciate le prime immagini della nuova stagione della serie The Crown e, come è già accaduto in passato, tutte le attenzioni sono per Lady Diana, che sarà interpretata da Emma Corrin.

La somiglianza dell’attrice con la giovane Diana Spencer è davvero impressionante: gli stessi lineamenti delicati, il taglio di capelli diventato ormai iconico, senza dimenticare gli outfit della Principessa che hanno fatto la storia.

Sebbene Kate Middleton oggi sia stata nominata presidente degli Scout, incantando tutti con il suo look a tema – comodo e pratico con tanto di fazzolettone al collo – ovviamente non si è fatto altro che parlare proprio di Lady D e dell’uscita della nuova stagione della serie che sta raccontando le vicende, più o meno conosciute, della corte della Regina Elisabetta II.

La stagione si aprirà sul finire degli anni Settanta, con la regina Elisabetta (Olivia Colman) e la famiglia impegnati a garantire la linea di successione al trono cercando la moglie giusta per il principe Carlo (Josh O’Connor).

I fan aspettavano con particolare entusiasmo questa quarta stagione, proprio per l’avvento di un personaggio – ormai entrato nella storia – come quello di Lady Diana. “Lotterò con tutte le mie forze per renderle giustizia”, ha dichiarato l’attrice Emma Corrin, in una recente intervista.

La giovane ha raccontato all’edizione britannica di Vogue un aneddoto in particolare: l’emozione provata nell’aver indossato l’abito da sposa della Principessa. Per le riprese di The Crown infatti sono stati utilizzati i cartamodelli originali dell’abito – donati direttamente dagli stilisti David ed Elizabeth Emanuel – per realizzarne una copia perfetta per l’attrice.

“Stavamo per girare la scena in cui lei, per la prima volta, appare con l’abito da sposa, credo fosse Lancaster House a Londra, e avevo una squadra di circa dieci persone che mi aiutavano a indossarlo, perché è enorme”, ha raccontato la Corrin.

“L’ho indossato e sono andata sul set, tutti si sono zittiti improvvisamente. Non si sentiva volare una mosca. Più di qualsiasi altra cosa io abbia indossato nella serie, con quell’abito sono diventata… lei”, ha ammesso l’attrice.

Gli episodi della quarta stagione saranno rilasciati su Netflix il 15 novembre – come ha scritto anche Emma Corrin sul suo profilo Instagram – ma era già stato diffuso un trailer in cui si intravede l’attrice indossare proprio il vestito da sposa di Diana Spencer: un’immagine che è riuscita a togliere il fiato a moltissimi spettatori.