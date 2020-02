Letizia di Spagna conquista con l’abito riciclato per la terza volta

Non sbaglia un colpo,. In occasione di un evento a Palazzo Zarzuela la Regina consorte, insieme al re Felipe, ha accolto le squadre nazionali di pallanuoto maschile e femminile, campioni agli Europei 2020. E ha indossato un outfit total red che si è rivelato una scelta vincente: un look riciclato per ben tre volte, sfoggiato con eleganza, che la incorona ancora una volta regina di stile.