Johnny Depp, la sua vita e carriera ribelle in 40 scatti

Era rimasto solo lui, l’ultimo dei ribelli e anticonformisti da sempre, anche in questo. Johnny Depp, da sempre schivo e restio allo showbiz, non vantava nessuno profilo social, se non quelli gestiti dalle fanpage. Adesso il 56enne attore (57 il 9 giugno 2020) ha deciso che senza un’identità virtuale, rischi di restare fuori dai giochi, e si è adeguato. Johnny Depp è sbarcato su Instagram ed è subito entrato in tendenza twitter. È bastata una foto, nemmeno troppo bella, un po’ sgranata, che lo ritrae seduto al tavolo di un locale, circondato da candele, e la didascalia: “Ciao a tutti ... sto filmando qualcosa per voi adesso ... datemi un minuto”, per scatenare il panico tra i fan. Ovviamente ha fatto il record: oltre 200mila follower in un’ora dall’apparizione su Instagram. E siamo solo all’inizio...