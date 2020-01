In 69 edizioni del Festival di Sanremo, se ne sono viste di tutte sul palco. Dai finti pancioni ( Loredana Bertè) ai nude look (Sabrina Salerno) fino ai tatuaggi inguinali (Belen). E spesso i look hanno monopolizzato l'attenzione, più delle canzoni. Perché sanremo è anche tutto quello che ruota intorno ai brani: gossip, scandali e colore. Rivediamo gli outfit più improbabili passati sul palco dell'Ariston