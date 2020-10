Claudio Borghi Professore Ordinario di Medicina Interna presso l’Università di Bologna

Professore Ordinario di Medicina Interna presso l’Università di Bologna e Direttore della UO di Medicina Interna e Ipertensione Arteriosa del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna. Direttore della scuola in Medicina D’Emergenza e Urgenza. Membro del Council della International Society of Hypertension (ISH) e della European Society of Hypertension (ESH). Ha contribuito alla stesura delle linee guida di società scientifiche nazionali ed internazionali ed è membro del comitato editoriale di riviste scientifiche internazionali. È autore o co-autore di oltre 560 lavori scientifici “peer-reviewed” su riviste internazionali.