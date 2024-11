Teddy tint. La tinta che promette labbra “effetto peluche” spopola su TikTok

Labbra vellutate come il tuo orsetto di peluche preferito, ecco come ottenerle con questa nuova tinta già virale sui social

Fonte: IPA Le labbra vellutate ''effetto teddy'' della cantante Rita Ora

Labbra super glossy e dal finish lucido, è ora di dirsi addio. Il mondo beauty non aspetta, le tendenze cambiano rapidamente ed è il momento di voltare pagina. Se nell’ultimo anno le protagoniste indiscusse sono state labbra lucide sigillate da gloss effetto specchio, oggi cattura la nostra attenzione la tendenza verso labbra opache e vellutate.

Le stiamo vedendo in passerella e sui red carpet di tutto il mondo (vedi il make up look di Rita Ora sfoggiato solo pochi giorni fa agli MTV Emas 2024) e già ci stanno facendo innamorare: le labbra velvet, morbide e vellutate come petali di rosa, scoprono il fascino di un’eleganza discreta e dall’effetto soft-focus, perfetto per chi desidera un trucco sofisticato ma naturale, senza rinunciare al colore.

Per ottenere questo effetto, è arrivata una new entry che ha già fatto il giro di TikTok: la nuova tinta Maybelline New York Teddy Tint.

Cosa sapere prima di acquistare Maybelline New York Teddy

Il nome scelto per questa nuova tinta evoca esattamente l’effetto che si otterrà sulle labbra, un vero e proprio effetto ”Teddy”. Grazie alla Vitamina E e l’aloe vera, le labbra sono morbide e idratate ma dal finish vellutato proprio come un peluche. Le labbra risultano quindi morbide e opache, pigmentate in modo uniforme e senza macchie, per un risultato delicato ed elegante da sfoggiare dalla mattina alla sera.

Il pigmento colora delicatamente le labbra ma promette di durare fino a 12 ore senza scolorirsi ma svanendo in modo uniforme e graduale. Il segreto è anche nello speciale applicatore ”di peluche”, pensato per abbracciare le labbra rilasciando il pigmento in modo naturale e armonico, seguendone la forma naturale.

Infatti, grazie alla sua formula avanzata studiata da Maybelline, crea un film flessibile che si adatta perfettamente ai movimenti delle labbra, così da poter essere libera di parlare, sorridere e persino baciare senza preoccuparti di sbavature o transferimento di colore. Per ora è disponibile in ben 10 sfumature, così da offrire un’ampia gamma di possibilità per ogni occasione e tono di pelle.

Come applicarlo per ottenere un perfetto ”effetto teddy”

Realizzare labbra vellutate come petali di rose è più semplice di quanto si pensi. Segui questi consigli:

Prepara le labbra: idratale con un balsamo per labbra per eliminare eventuali screpolature e rimuovi l’eccesso di prodotto per non compromettere la durata della tinta sulle labbra. Applica il colore aiutandoti con le dita: usa la tinta tamponandola al centro delle labbra e sfumandolo verso l’esterno con le dita. Sfumatura soft: per un effetto ancora più naturale, utilizza un correttore leggero sui bordi delle labbra, creando un contrasto delicato.

Se stai cercando il colore di tendenza per questa stagione, puoi orientarti sul 30 Coquettish Superstay (5 ml), perfetto per ottenere un effetto delicato ma sensuale che, come ci ricorda il nome, abbraccia perfettamente lo stile coquette, lezioso e femminile (e ad alto tasso di colore rosa!)

Il consiglio in più: usane una piccola quantità anche sulle guance per ottenere un blush perfettamente in tono con le tue labbra!

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram