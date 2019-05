Le meravigliose lezioni di vita di Gianni Rodari

Le favole sono un modo di raccontare e presentare il mondo ai bambini, accompagnandoli per mano in certe direzioni piuttosto che altre. E Gianni Rodari, dagli anni ’50 al 1980 (anno della sua morte) è stato tra i primi a capirne l’importanza, valorizzando l’adulto in ogni bambino. Le sue storie bizzarre, fantasiose, surreali, sono sempre una metafora della realtà e una spinta verso concetti nobili quali fantasia, creatività coraggio e libertà. E l’importanza di sapersi distinguere e, anche e soprattutto, sbagliare. Le sue meravigliose lezioni di vita