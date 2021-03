editato in: da

Non è semplice conciliare lavoro e vita privata. Farlo richiede stabilire spazi e orari. Ma la prima regola è ricordarsi si essere un essere umano in primis, e non un ruolo da assolutizzare. Pianificate i vostri obiettivi, stabilite le priorità, gestite al meglio il tempo. E non disperdete le energie. Farlo è importante perché il lavoro occupa almeno un terzo della nostra giornata.

Questo tempo lo trascorriamo coi colleghi di lavoro, ragione per cui è importante la relazione che istauriamo con essi. Alcuni saranno efficienti e collaborativi, altri non perderanno occasione di metterci i bastoni tra le ruote e alimentare un ambiente tossico. Come fare?

Per seguire la pillola di Mindfulness “Essere una buona professionista”, clicca e ascolta qui: