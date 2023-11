Rita Ora, la regina del vedo-non-vedo

Sin dai suoi esordi, Rita Ora ci ha abituati a look audaci e sensuali, in cui ha spesso giocato con scollature e trasparenze. Questa volta, però,si è superata: ospite a Londra del party "Forces For Change", la popstar britannica ha letteralmente sedotto i presenti grazie ad un abito dall'effetto nude, che ha lasciato pochissimo all'immaginazione...