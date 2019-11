Chi è Riccardo Mandolini, il figlio di Nadia Rinaldi

Ha appena 19 anni, ma possiede già tutte le carte in regola per diventare un grande attore: lui è Riccardo Mandolini, protagonista della celebre serie tv di Netflix Baby. E se il 2018 segna l’anno del suo grande successo, la sua passione per il mondo dello spettacolo ha radici ben più lontane.