Il 2024 ci ha portato via alcune delle personalità più iconiche: dallo sport alla televisione passando per la moda, sono molti i volti che hanno lasciato un vuoto non solo nel mondo dello spettacolo, ma anche nei cuori di chi le ha amate. Una di queste è Sandra Milo , icona intramontabile del cinema italiano eche si è spenta il 29 gennaio all’età di 90 anni. L’attrice, malata da tempo , ha lasciato un vuoto non solo nei famigliari, ma anche nel cuore dei moltissimi fan e colleghi che hanno speso parole dolcissime per ricordarla.