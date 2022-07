Ozzy Osbourne vende la sua villa: gli interni extra lusso

Ozzy Osbourne e sua moglie Sharon hanno deciso di apportare un grande cambiamento alla loro vita: dopo 25 anni passati in California, la coppia si trasferirà nel Regno Unito e la loro villa situata in uno dei quartieri più in di Los Angeles è in vendita per una cifra da capogiro. I dettagli sugli interni extra lusso.