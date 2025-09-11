Anna Wintour, l’eterna first row queen
Anna Wintour non abdica al suo ruolo di icona, nemmeno dopo l’uscita di scena da direttrice di Vogue America. Alla sfilata di Michael Kors, ha scelto un abito chemisier con stampa floreale maxi nei toni del bianco e cioccolato, abbinato alla sua inconfondibile collana statement di pietre ambrate. Immancabili i grandi occhiali scuri che celano lo sguardo più temuto (e imitato) della moda. Anna è arrivata con passo sicuro, dimostrando che il potere non ha bisogno di poltrone per farsi sentire: basta un look, un posto in prima fila e la certezza che, nel bene e nel male, gli occhi sono tutti puntati su di lei.