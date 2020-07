Margot Robbie, 30 anni di talento e bellezza

Margot Robbie compie 30 anni. Dall’Australia, dove è nata, a Hollywood, passando per Scorsese, che l'ha lanciata e Tarantino, che l'ha consacrata, la bionda più versatile e stacanovista del cinema sta per rubare la scena a Johnny Depp. Sarà lei la protagonista in uno spin-off/reboot al femminile della saga "Pirati dei Caraibi". Intanto Margot soffia su 30 candeline, godendosi il successo ottenuto negli ultimi anni e l'amore con il marito, il regista Tom Ackerley