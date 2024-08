Blake Lively, il look da favola a New York

Blake Lively non finisce mai di sorprendere. L'indimenticabile interprete di Gossip Girl è un'apprezzata icona di stile, e con i suoi outfit riesce sempre a sorprendere ed incantare: per presentare il suo ultimo film It ends with us a New York, ad esempio, l'attrice ha scelto un bellissimo abito arcobaleno, degno delle migliori fiabe.