Nikita Pelizon è sbarcata in Honduras per sostenere l'amica Helena Prestes : l'ex gieffina ha voluto stare vicino alla naufraga che non sta attraversando un momento facile all'Isola dei Famosi. La modella si è ritrovata infatti per la terza volta al televoto e spesso al centro di scontri e discussioni con i suoi compagni d'avventura.