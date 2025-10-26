Festa del Cinema di Roma 2025, dal look minimal di Angelina Jolie al pizzo di Carolina Crescentini: quello che ci ha fatto sognare
Si è conclusa l’edizione 2025 della Festa del Cinema di Roma che anche quest’anno ha regalato una sfilata di emozioni, applausi e look indimenticabili. Sul red carpet si sono alternati volti internazionali e star italiane, tra eleganza classica e scelte audaci che non sono passate inosservate. Abiti da sogno, trasparenze, scintillii e un pizzico di provocazione hanno dominato la scena, trasformando ogni passerella in un momento di puro spettacolo. Tra le protagoniste assolute ovviamente non poteva che esserci lei, Angelina Jolie, arrivata sul red carpet della città eterna per presentare il film Couture di Alice Winocour, con un look minimal chic da manuale: un elegante abito-cappa nero firmato Alberta Ferretti, caratterizzato da una linea pulita e sofisticata, con spalle leggermente strutturate e maniche a mantella che creano un effetto fluido e regale. A completare il tutto Angelina ha indossato raffinati collant neri e décolleté a punta in vernice lucida con tacco alto, che aggiungono un tocco moderno e deciso. Gioielli, discreti ma luminosi, make-up naturale e capelli sciolti con riga laterale hanno completato la sua eleganza essenziale ma d’impatto.