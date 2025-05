Carla Bruni natalizia

Carla Bruni è stupenda e non sbaglia mai in campo di stile ma, nella sesta serata del Festival di Cannes, poteva certamente fare di meglio. L'attrice, infatti, ha indossato un abito in velluto rosso che ricordava un po' troppo le festività natalizie. Il vestito aveva un taglio irregolare, sul lato sinistro era a maniche lunghe e arrivava ai suoi piedi, sull'altro era corto al ginocchio e lasciava la sua spalla nuda.