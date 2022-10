Letizia di Spagna, un appuntamento importante

Elegante, bellissima, semplicemente perfetta in ogni occasione: Letizia di Spagna è una vera regina di stile, ed è nel suo ultimo appuntamento che ci ha regalato la splendida ispirazione per un look autunnale. Mercoledì 5 ottobre, la Ortiz ha preso parte ad un incontro di lavoro in preparazione della Giornata per la Salute Mentale, che si terrà la prossima settimana. Affrontando un tema che le sta molto a cuore, e che oggi più che mai è sentito per i tanti che hanno sofferto le conseguenze psicologiche della pandemia, Letizia ha affermato: "Lavorare sulla prevenzione è il miglior investimento".