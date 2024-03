Letizia di Spagna, il look di ispirazione maschile

Pantaloni verdi e mocassini, per un look molto moderno, di ispirazione maschile che però... non convince. Sì, dagli outfit di Letizia di Spagna siamo abituate ad aspettarci molto, e non una débâcle tendenzialmente. Lo ha sfoggiato al Palazzo della Zarzuela a Madrid, per l'accoglienza a una delegazione del Comitato Spagnolo dei Rappresentanti delle Persone con Disabilità (CERMI). Elegante con il maglione nero, l'ensemble nel complesso stona un po'.