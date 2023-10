Reali di Spagna insieme per il Premio Principessa delle Asturie

Impegni reali, impegni di famiglia. Non capita spesso di vedere le famiglie che guidano le monarchie europee riunite al completo, soprattutto quando tutti hanno impegni diversi per il Paese. Ma per la premiazione dei Premi Principessa delle Asturie, quelli di Spagna hanno fatto un'eccezione. Eccoli Re Filippo e la Regina Letizia con le figlie Leonor e Sofia insieme con alcune delle personalità più importanti e influenti del momento.