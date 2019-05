Perché non si devono tosare i cani quando fa caldo

editato in: da

Oban, il nostro cane, è un collie a pelo lungo. Nella pratica, ha una pelliccia importante, che tra le sue caratteristiche ha che non odora e non spela.

E’ un lassie, come è popolarmente nota la sua razza, ma di un colore diverso dal protagonista dei film per cui incuriosisce e ci fermano spesso (purtroppo lui è veramente timido e non da nessuna confidenza :( ).

D’estate tanti lo fanno per commentare che poverino deve soffrire molto il caldo e ci chiedono se per farlo stare meglio dobbiamo tosarlo.

E il topic di oggi.

E la risposta è… no. I cani non vanno tosati quando fa caldo.

Per chiudere l’argomento basterebbe ricordare che, poste le differenze individuali, i cani a pelo corto soffrono maggiormente il caldo dei cani a pelo lungo, ma c’è di più per cui si prosegue.

A scanso di equivoci, non lo dico io perchè mi va ma veterinari, etologi, comportamentalisti ed educatori.

Ci sono ragioni legate alla natura dei cani per cui non devono essere tosati quando fa caldo.

#. I cani non sudano attraverso la pelle

I cani hanno in generale poche ghiandole sudoripare, le hanno sotto i polpastrelli (un segno che sono stressati, ad esempio, è che lasciano bagnato per terra dai piedi) e non servono a regolare la temperatura corporea. Nei cani la regolazione della temperatura corporea avviene tramite la saliva e il respiro – quando hanno caldo ansimano e sbavano ed è uno dei motivi per cui devono essere protetti dalle alte temperature (di questo ci occuperemo a breve). In poche parole, tosarli non li fa stare più freschi. Anzi.

#. Il manto protegge dal caldo e dal freddo

Gli umani non hanno la pelliccia e sudano, motivi per cui con il cambio delle temperature si coprono e scoprono. Il manto dei cani invece ha funzione protettiva e isolante, sia contro il caldo sia contro il freddo. Non è un caso che il manto dei cani non è sempre uguale, cambia e si adatta alle stagioni e relative temperature.

#. I cani al sole si bruciano

Come raccontato all’inizio, Oban ha un bel pelliccione folto, ci sono punti in cui la sua pelle nemmeno si vede. Andando proprio in fondo la si trova ed è bianchissima. addirittura rosa, morbida come il vellutto e veramente delicata. E’ normale non essendo mai stata toccata dal sole. Visto che la pelle dei cani è come quella degli umani e al sole si brucia, non è dificile immaginare il disastro che causerebbe esporre al sole quel biancore che è nato per ed è sempre stato protetto dalla pelliccia. Ricoprirli di creme solari protettive ovviamente non è una opzione. Quello che bisogna fare, quindi, non è tosare ma lasciare che il sistema protettivo (il manto) di cui sono naturalmente dotati svolga il suo compito e gestire in modo corretto le uscite.

#. Tosare può avere effetti negativi psicologici per il cane

Ogni cane è un individuo a sè, non esistono due cani uguali, nemmeno due fratelli di una stessa cucciolata e ogni cane ha il suo carattere, i suoi gusti e la sua personalità, per cui se qualcuno può apprezzare la sensazione di, supponiamo, leggerezza derivante dalla tosatura, per altri può essere shockante e fonte di stress e malessere non sentirsi più sè stessi.

#. Prima cane poi riccio

Magari riccio no ma il problema è chiaro. Un manto tosato quando ricresce molto facilmente non è come prima e c’è il forte rischio che non riesca più a svolgere le sue funzioni isolanti e protettive.

Una pubblicazione che avevo fatto qualche tempo fa a tema tosatura dei cani aveva scatenato il putiferio. Tra gli insulti uno mi è rimasto impresso. Sosteneva che dicevamo idiozie, che i cani devono essere tosati perchè fanno la muta. Lì per lì ho pensato di aver letto male, per cui ho letto e riletto ma no, diceva proprio così. Una che paragona la muta – fenomeno naturale che i cani vivono per adattarsi alle stagioni – alla tosatura, che a. di naturale non ha nulla, e b. non funziona come la muta – si commenta da sola.

Detto questo. I cani non vanno tosati ma devono essere aiutati ad affrontare al meglio il caldo e quindi:

#. spazzolarli regolarmente così da rimuovere il sottopelo e la polvere e permettere all’aria di circolare sul corpo del cane

#. chi ha dubbi si rivolga ad un buon toelettatore

#. adattare lo stile di vita alle temperature