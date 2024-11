Glossario del dating: ecco quali sono i termini più in voga tra i giovani single

Giornalista pubblicista, in passato ha lavorato come web editor, content creator e social media manager. È bilingue e collabora con testate online nazionali e magazine internazionali. Per DiLei scrive di Lifestyle nella sezione GirlZ.

Fonte: iStock Online dating

Il mondo del dating è cambiato molto negli ultimi anni, e con esso anche il linguaggio che usiamo per descrivere amore, attrazione e tutte quelle dinamiche romantiche che sperimentiamo ogni giorno. Ogni anno, infatti, emergono nuovi termini, che arricchiscono il vocabolario delle relazioni moderne e danno vita a un linguaggio sempre più creativo e, talvolta, divertente. Se sei tra quelle che hanno sentito parlare di “green flag” o “skibidi” ma non ne conoscono il significato, o se vuoi aggiornarti sui termini più usati nel mondo degli appuntamenti di oggi, sei nel posto giusto! Questa guida creata da Tinder ti spiegherà le 12 espressioni di tendenza del mondo del dating. Dimentica le vecchie definizioni di amore e flirt: oggi bisogna saper navigare tra “green flag”, “rizz” e “sigma” per stare al passo con le dinamiche di coppia.

Skibidi

Un termine versatile, che può indicare qualcosa di buono, interessante o bizzarro a seconda del contesto.

Rizz

Il termine deriva originariamente dalla parola “charisma” e si usa per dire che qualcuno ha stile, fascino e la capacità di attrarre una persona. Può anche essere descritto come “avere game”.

Sigma

Deriva dall’idea di un sigma male – qualcuno che è cool ma un po’ diverso e segue le proprie regole. Sigma è anche slang per “cool” o “il migliore”.

Green flag

Descrive i lati positivi o le qualità di una persona e simboleggia approvazione – al contrario della red flag. È spesso usato per descrivere i propri pregi.

Red flag

È l’opposto di una green flag e descrive un comportamento problematico di una persona. È un segnale di avvertimento, ma può anche essere usato in modo umoristico.

Beige flag

È la bandiera tra la green e la red flag e descrive un comportamento che non è né buono né cattivo e potrebbe essere percepito come strano o curioso.

Short king

Il termine viene usato per descrivere positivamente ragazzi di bassa statura, carismatici e sicuri di sé. La parola ha guadagnato popolarità con celebrità come Tom Holland, Barry Keoghan e Daniel Kaluuya che abbracciano la loro bassa statura sul red carpet negli ultimi mesi.

Cap/no cap

“Cap” significa che qualcuno è disonesto, mentre “no cap” significa “per davvero” ed è usato per esprimere sincerità.

Ick

Parola onomatopeica che si riferisce a un comportamento poco attraente o sgradevole. Spesso si tratta di caratteristiche che fanno cambiare rapidamente percezione della persona, passando da interessato a completamente disinteressato in un batter d’occhio.

Demure

È una parola relativamente nuova che ha iniziato a farsi strada nei profili di Tinder, forse a causa della frase “Very mindful, very demure” diventata virale su TikTok. Questa espressione può essere tradotta come “discretə” o “modestə”.

Simp

Usato per descrivere persone che si dedicano incondizionatamente a crush per attirarne l’attenzione e iniziare una relazione romantica. La frase può anche essere usata in modo ironico per descrivere se stessi.

Vibe

Il termine può essere usato per descrivere un’energia positiva o una sensazione di affinità verso una persona.