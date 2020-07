Le regine indiscusse dello zodiaco

Coraggiose, forti e fiere, spesso indisponenti ed egocentriche, uniche nei loro pregi e nei difetti. Le donne nate sotto il segno del Leone sono esattamente così, contraddistinte da un caratterino che non resta inosservato e che è in grado di influenzare ogni cosa: l'amore, l'amicizia e il lavoro. Insomma, danno un bel da fare, ma l'incontro con una leonessa, questo è chiaro, cambierà per sempre la vita delle persone, e le sue prospettive.