Lamberto Sposini, prima e dopo l’ictus

Lamberto Sposini è andato a trovare Barbara D'Urso poco prima di Domenica Live. I due si sono baciati teneramente e il giornalista ha pubblicato la foto sul suo profilo Instagram, suscitando non poche polemiche. A dir la verità le critiche sono quasi tutte per Barbarella che qualcuno considera un'approfittatrice, pronta a tutto per fare audience. In realtà, la presentatrice e Sposini sono amici di lunga data e lei gli è sempre stata vicina anche durante la malattia