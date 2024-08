Le più belle mostre di design da vedere in autunno

Quali sono le mostre di design da non perdere assolutamente in autunno: retrospettive ed eventi, non solo in Italia

Design lovers, ci rivolgiamo proprio a voi: fiere, eventi, mostre dedicate al design e al mondo dell’arredamento sono il terreno fertile dove acculturarsi maggiormente, ma anche per avere l’occasione di trovare l’ispirazione giusta per arredare casa. E l’autunno è la stagione perfetta per iniziare a girare non solo l’Italia, ma persino il mondo a caccia di idee. L’estate è un ricordo lontano – così come il caldo – e, quindi, armiamoci di trench, caffè e biglietti!

Io sono un drago: la vera storia di Alessandro Mendini – La Triennale

Fino al 13 ottobre, la mostra Io sono un drago: la vera storia di Alessandro Mendini è l’occasione giusta per osservare una retrospettiva del designer e artista Alessandro Mendini. Una mostra che si articola in modo tale da conquistare il pubblico tra sezioni, opere, materiali e soggetti, che provengono dalle collezioni pubbliche e private. “Io non sono un architetto, sono un drago”, così scriveva Mendini nei diagrammi filosofici. Alla Triennale di Milano, un’occasione d’oro per analizzare non solo le opere, ma anche il ruolo stesso svolto da Mendini durante il Novecento.

Iconic Auböck

Sempre in programma fino al 13 ottobre, cari design lovers, possiamo proporre un “salto” al laboratorio Auböck di Vienna per la mostra Iconic Auböck. Al MAK, si possono osservare più di 400 articoli, vari pezzi classici e iconici, in un mix di materiali, motivi e stampe, concentrati principalmente sugli anni ’20, ’30 e dopo la Seconda Guerra Mondiale, fino ad arrivare agli anni ’80. Una mostra di design a Vienna da non perdere assolutamente per scoprire l’autentico design austriaco. Il laboratorio Auböck ha, in effetti, acquisito una posizione influente nel panorama internazionale, non solo austriaco, con innovazioni e prodotti distintivi. E, del resto, a possedere alcuni pezzi da collezione progettati da Carl Auböck III è persino il Museum of Modern Art di New York.

Biennale Arte, La Biennale di Venezia

Questa mostra di design, curata personalmente da Adriano Pedrosa, si svolge fino al 24 novembre 2024: il titolo della 60a Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, aperta ufficialmente al pubblico dal 20 aprile, è Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere. Sono 331 gli artisti e collettivi che sono stati selezionati per la Biennale, e sono tante le cose da non perdere, tra cui Selva di Eva Jospin, Ensemble di Julie Mehretu, No man is an island o ancora Are We The Aliens di Arne Quinze. Segnateli tutti.

Danish Modern al Designmuseum Danmark

Voliamo in Danimarca? La buona notizia è che questa mostra dura fino al 3 maggio 2026, quindi abbiamo tutto il tempo per non perderla. In particolare si concentra sul design danese dal 1920 al 1970, raccontando come, dallo stile “artigianale”, si sia passati al famoso stile danese, che è oggi riconosciuto in tutto il mondo. Sì, c’è la possibilità di vedere dal “vivo” alcuni degli oggetti di design danesi più iconici.

Nieuwe Instituut – Garden Futures

Non solo design e arredo, ma anche giardini all’avanguardia: il tema della mostra Garden Futures al Nieuwe Instituut a Rotterdam non è più legato al concetto di romanticismo dei giardini come fino a poco tempo fa. Oggi il giardino diventa il luogo ideale dove sperimentare e porre le basi per un futuro più solido, all’insegna della sostenibilità e della biodiversità. Dal 15 novembre 2024 a marzo 2025.