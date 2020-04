Festa della mamma: 10 film bellissimi da guardare con lei

L'amore incondizionato, talvolta imperfetto ma pur sempre ineguagliabile, delle madri per i propri figli. Attesi, desiderati, a volte perduti. 10 film per celebrare questo legame così speciale. 10 titoli che fanno ridere, ma che fanno anche (tanto) piangere perché rispecchiano la vita, che non è sempre facile e ci mette di fronte a difficoltà e tragedie. Ma anche tra lacrime e rimpianti, questi film parlano tutti dello stesso amore e toccano i nostri cuori. Ricordandoci sempre che “non è possibile essere una madre perfetta. Ma ci sono milioni di modi per essere una buona madre”