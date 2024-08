Zoë Kravitz e Channing Tatum splendidi sul red carpet

Sul fatto che Zoë Kravitz e Channing Tatum fossero meravigliosi insieme non c'erano dubbi, ma ci hanno tenuto a ribadirlo con il loro primo red carpet di coppia. Entrambi in nero, tanto semplici quanto eleganti, hanno posato per i fotografi in occasione della première del film Blink Twice a Los Angeles.