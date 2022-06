La villa di Lily Collins da 4 milioni

Lily, la figlia di Phil Collins , ha acquistato una nuova villa in California per circa 4 milioni di dollari. L'affare è stato concluso con la collega Kristen Wiig, volto della storica avversaria di Wonder Woman nel 1984 ed ex proprietaria della villa. Non si conoscono tutti i cambiamenti che la protagonista di Emily In Paris ha apportato alla sua nuova proprietà, ma la casa è sensazionale!