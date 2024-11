Parata di star al charity event della Croce Rossa Italiana

Festa in grande stile per i 160 anni della Croce Rossa Italiana: in occasione dell'importante anniversario, si è svolto a Roma un charity event di raccolta fondi per le attività di sensibilizzazione, contrasto e prevenzione sul tema della violenza contro le donne, anche grazie al supporto del Ministero della Giustizia. Nella suggestiva cornice del Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia, si sono dati appuntamento vip ed amici dell'Associazione: tra loro, anche Eleonora Daniele, Alessandro Siani, Marco Tardelli e Myrta Merlino.