Amy Adams, il volto glamour dei Variety’s Women of Power

Si è svolto a Los Angeles il Variety's Women of Power 2024, un evento che celebra le donne più influenti di Hollywood, sottolineando l'importanza dei progetti filantropici da loro sostenuti. Moltissime le star sul red carpet della serata, ma tra le stelle più brillanti non si può non citare Amy Adams. L'attrice statunitense ha scelto di giocare sui contrasti, puntando su un abito bicolor composto da bustier monospalla blu notte e gonna a sirena nera.