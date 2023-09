Alana Hadid, debutto in Fashion Week a 40 anni

Nella vita non è mai troppo tardi, neppure per debuttare in passerella. Lo sa bene Alana Hadid, sorella maggiore delle top model Bella e Gigi, che ha sfilato per la prima volta alla New York Fashion Week a 40 anni. Un ingresso in grande stile nel mondo della haute couture che potrebbe presto essere seguito da altri importanti palcoscenici.