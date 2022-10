Il Presidente di FFC Ricerca Matteo Marzotto non è solo l'ideatore del Bike Tour, ma ne è anche una delle anime più vivide. In occasione dei 10 anni dell'iniziativa, partita nel 2012, è tornato in sella - stavolta in tandem - con Nora Shkreli. Il percorso, unico nel suo genere, è partito da Roma (tra le tappe Tivoli e la Reggia di Caserta) per raggiungere il traguardo in una meravigliosa Napoli.