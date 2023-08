Letizia di Spagna, prime foto in vacanza

Le vacanze sono ufficialmente iniziate per la Famiglia Reale di Spagna. Letizia con suo marito Felipe e le figlie Sofia (a sinistra) e Leonor (destra) sono a Maiorca. Ma per loro il momento del riposo non è ancora arrivato, infatti sono stati immortalati mentre visitano i Giardini di Alfàbia, prima uscita pubblica alle Baleari