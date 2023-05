Letizia di Spagna premia i volontari della Croce Rossa

Letizia di Spagna ha una passione smodata per gli abiti chemisier e non è difficile comprenderne la ragione: per una donna come lei, divisa tra mille impegni, servono capi semplici da indossare e che - seppur comodi - la facciano essere sempre e comunque al TOP. L'ultimo in ordine di apparizione è quello sfoggiato in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, celebrata il 30 maggio al Círculo de Bellas Artes di Madrid.