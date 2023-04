“Il fulmine quando colpisce è come l’ispirazione che arriva in modo inaspettato. È elettricità. Crea un collegamento e illumina. Io spero allo stesso modo con la mia arte di illuminare, entrare in contatto con l’osservatore” così David LaChapelle ha presentato, la mostra, in scena al Salone degli incanti di Trieste fino al 15 agosto 2023, che raccoglie le riflessioni sull’umanità raccolte nei 50 anni di carriera di uno dei fotografi e artisti più influenti e sovversivi del nostro secolo. Artista che si prende gioco dei meccanismi del mercato, come nello scatto, catastrofica parodia del padiglione di arte contemporanea del Los Angeles Country Museum of Art disegnato da Renzo Piano