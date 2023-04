Avete litigato con la vostra migliore amica? Ecco come fare pace!

Fonte: istockphoto Platonic Life Partner, trend TikTok

Litigare con un partner è abbastanza normale, per questo sappiamo – per lo meno nella maggior parte delle situazioni – come affrontare queste litigate. O si superano i problemi e si resta insieme oppure si accettano le rispettive differenze e si continua la propria vita per strade separate. Ma in un’amicizia è tutto più difficile.

Il disaccordo in un’amicizia può essere un segno di una relazione sana. Tuttavia, litigare con le proprie amiche, soprattutto con la propria migliore amica, non è mai piacevole.

Fortunatamente però ci sono diverse cose che potete fare per cercare di risolvere questo tipo di incomprensione. Ecco allora 10 consigli su come fare pace dopo aver litigato con la vostra migliore amica.

Parlate apertamente delle vostre preoccupazioni

A volte, un litigio può nascere da malintesi o incomprensioni. Se siete arrabbiate o ferite, è importante che parliate apertamente delle vostre preoccupazioni, esponendo i vostri punti di vista in modo chiaro e onesto.

Non limitatevi a dire che “siete arrabbiate” o che la vostra amica “vi ha ferito”, ma cercate di spiegare perché vi sentite in quel modo e quali sono stati i comportamenti o le parole che hanno causato il conflitto. Esprimete i vostri pensieri in modo rispettoso ma sincero, senza paura di ferire la vostra amica o di essere giudicati.

Pensate prima di parlare (o mandare messaggi!)

Durante un litigio, è naturale voler reagire immediatamente esprimendo la propria indignazione o la propria rabbia per qualcosa che l’altra persona ha fatto o detto. Sfortunatamente però, questo spesso peggiora le cose.

Se vi sembra di essere lì e lì per esplodere di frustrazione per il comportamento della vostra amica, allora è meglio fare un respiro profondo e prendersi il tempo necessario per tranquillizzarsi. Evitate quindi risposte veloci e immediate, prendetevi del tempo e dello spazio per voi stesse, e pensate davvero al modo migliore per mostrare all’altra persona come vi sentite.

Ascoltate quello che l’altra persona ha da dire

Proprio come durante un disaccordo con il partner, quando litigate con la vostra migliore amica ascoltate attivamente ciò che vi sta dicendo.

Ascoltate il loro punto di vista e cercate di capire la loro versione della storia. Prestate attenzione alle loro parole invece di pianificare la vostra risposta mentre stanno parlando!

Siate rispettose

Avete ascoltato la vostra amica ma continuate a non essere d’accordo con lei? Va bene, può succedere. È importante però rispettare sempre la sua opinione!

Sarebbe infatti sbagliato da parte vostra giudicare o parlare male dell’altra persona. Invece, cercate di concentrarvi sul futuro e su come potete ricostruire la vostra amicizia.

Evitate di coinvolgere altri amici

Quando possibile, evitate di condividere i dettagli della vostra litigata con altri amici in comune.

Sebbene sia giusto mettere al corrente di eventuali problemi i vostri amici più stretti, non è assolutamente necessario raccontare quanto accaduto per filo e per segno. Se si tratta di un problema che riguarda voi e la vostra migliore amica, allora non trascinante gli altri nella vostra litigata.

Riconoscete i vostri errori

In ogni relazione, anche quelle tra amiche, ci vogliono sempre due persone per litigare. Per questo motivo, allora è importante ricordare che anche voi hai avuto un ruolo in primo piano nella discussione.

Una volta che entrambe le persone si assumono la responsabilità delle proprie azioni, sarà più facile accettare ciò che è successo, fare pace e andare avanti.

Scusatevi, se necessario

Se avete fatto qualcosa di sbagliato o se avete ferito la vostra amica con qualche parola o azione (anche se magari l’avete fatto senza intenzione), è importante scusarsi in modo sincero.

Mostrare il vostro rammarico può aiutare a ripristinare la fiducia e la vicinanza nella vostra amicizia.

Cercate di trovare un compromesso

Se il vostro litigio riguarda una questione specifica, cercate di trovare un compromesso che soddisfi entrambe. Esplorate quindi diverse soluzioni per risolvere il conflitto finché non trovare un punto di incontro tra le vostre posizioni.

In questo modo, potete eviterete di rimanere bloccati sulla stessa questione e sarete in grado di ripristinare la vostra amicizia.

Quando si cerca di trovare un compromesso, è importante però essere flessibili e aperti al cambiamento. Potreste infatti scoprire che la vostra soluzione originale non funziona come previsto. In questi casi evitate di litigare nuovamente ma cercate di trovare insieme un nuovo compromesso.

Concentratevi sulle cose importanti della vostra amicizia

Quando si litiga con un’amica, si può perdere di vista il motivo per cui la si apprezza tanto.

Probabilmente avete condiviso molte esperienze significative con lei; momenti divertenti, tristi, emozionanti e indimenticabili. Ricordare questi momenti può aiutarvi a rafforzare il vostro legame e a trovare un modo per risolvere il conflitto in modo costruttivo.

Dedicate del tempo alla vostra amicizia

Una volta che avete fatto pace, è importante dedicare del tempo alla vostra amicizia.

Organizzate dei momenti speciali insieme, condividete i vostri interessi e supportatevi reciprocamente.