Cereali alternativi: sorgo, freekeh, bulgur, grano saraceno, teff

GRANO SARACENO: Nonostante il nome, non si tratta di un cereale e non appartiene alla famiglia delle graminacee. Non contenendo glutine, è un’ottima alternativa per chi soffre di celiachia. Contiene una buona percentuale di proteine, potassio, magnesio, zinco, selenio, ferro e flavonoidi (in particolare la rutina). Amico del sistema cardiovascolare, contribuisce ad abbassare il colesterolo e la pressione alta, ma è anche indicato per tenere sotto controllo la glicemia. Aiuta a prevenire la formazione di calcoli biliari, velocizza il transito intestinale e ha proprietà antiossidanti.