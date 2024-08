Villa Castiglione, venduta per 18 milioni: la storia e chi l’ha comprata

Fonte: iStock Capri

Villa Castiglione, tra le ville più belle di Capri, ha una nuova proprietaria: Amelia Grimaldi. Dal tempio greco alla villa di delizia romana, dal castello angioino alla splendida residenza contemporanea di oggi: poche dimore al mondo possono vantare la storia di questo immobile. Un luogo dove passato, natura e bellezza si incontrano per offrire un’esperienza esclusiva e decisamente unica.

Chi ha comprato Villa Castiglione a Capri: chi è la proprietaria Amelia Grimaldi

Amelia Grimaldi, una dei quattro fratelli soci del prestigioso gruppo armatoriale Grimaldi, è la nuova proprietaria di Villa Castiglione, la famosa dimora di lusso situata sul promontorio di via Castello a Capri. È riuscita ad aggiudicarsi l’immobile tramite asta per un importo di poco più di 18 milioni di euro. La villa era in vendita da alcuni anni e dopo una serie di aste giudiziarie andate deserte si è arrivati all’aggiudicazione lo scorso 23 luglio.

Dal 2012 al 2021 Amelia Grimaldi ha fatto parte del CdA dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Dal 2007, anno della costituzione, è membro del CdA della Fondazione Grimaldi Onlus impegnata in azioni di solidarietà sociale. La famiglia Grimaldi ha forti legami con l’isola azzurra e da anni puntava a uno degli immobili più prestigiosi di Capri.

Dopo la messa in asta del prestigioso immobile la paura era che la dimora, un ex fortino militare, finisse in mano a qualche fondo straniero o peggio a qualche speculatore. Ma così non è stato. La vendita è un’esecuzione immobiliare post legge 80, ovvero dopo un’espropriazione forzata. L’asta senza incanto dell’unico lotto si è celebrata al Tribunale di Napoli, con offerte a partire da circa 22 milioni di euro, per un prezzo base di 29 milioni e mezzo, e rialzo minimo in caso di gara di 200mila euro.

L’acquirente si è aggiudicata la piena ed intera proprietà della villa, sviluppantesi tra piano seminterrato e piano terra, cinque camere da letto e sei bagni, un ampio salone doppio, un salotto e al piano seminterrato di stanze per il personale domestico, oltre alla cucina dal tipico stile italiano, nonché aree deposito e cantina. La villa si estende su oltre 750 mq di spazio interno e oltre 500 mq di aree scoperte con terrazza, area solarium, area piscina e giardini alberati.

La storia di Villa Castiglione a Capri

Villa Castiglione ha duemila anni di storia alle spalle. Sul Monte Castiglione era stato inizialmente edificato un tempio greco, poi l’imperatore Tiberio ne fece una fortezza, quindi in epoca medievale divenne castello fortificato con l’aggiunta di mura e merlature. Più di recente, nel 1955, il principe Roberto Caraccciolo di San Vito dispose interventi sul bene trasformandolo in una villa che fu poi rilevata dall’industriale americano Gerber, che la cedette poi al finanziare venezuelano De Mase, molto amico dell’allora presidente della Repubblica Giovanni Leone.

Fu quindi messa in vendita per 40 milioni di euro. Nelle more è stata affidata al proprietario dell’hotel Punta Tragara che ha continuato a gestire la dimora senza appannarne l’immagine e mantenendone alta la reputazione e la redditività. E restando una residenza da sogno, premiata nel 2014 dai lettori del Wall street Journal come la casa più bella d’Europa.

Come è fatta Villa Castiglione a Capri

Villa Castiglione si trova a due passi dalla celebre Piazzetta, centro della vita caprese e della sua magnetica magia, e dalla via dello shopping per eccellenza, l’esclusiva via Camerelle. Un deciso quanto rispettoso intervento di restyling, terminato nel 2019, ha trasformato la residenza realizzata negli anni Cinquanta dai resti del castello in una splendida e raffinata quanto straordinaria dimora moderna. Accolgono gli ospiti oltre 1.000 mq di spazio interno, distribuiti su due piani e articolati in cinque camere da letto, un soggiorno di 200 mq, tre salotti e un’ampia cucina.

In un’atmosfera calda e accogliente, sottolineata dalle texture dei materiali pregiati, l’interior design mixa con grande sapienza elementi contemporanei con altri ispirati alla tradizione isolana in effetti di grande impatto estetico. All’esterno della villa a Capri, fanno da cornice ideale gli oltre 350 mq di ampia terrazza con una vista mozzafiato sui Faraglioni e su tutto il Golfo di Napoli, con tanto di piscina e i profumatissimi giardini alberati: grazie alle ampie vetrate la raffinatezza degli interni è in costante dialogo con bellezza all’esterno.

Inoltre Villa Castiglione, grazie alla sua iconica e straordinaria vista mare, è la location ideale a Capri per varie tipologie di eventi tra cui matrimoni, cene di gala, cerimonie, concerti, piccoli incentive, sfilate di moda, set cinematografici e shooting video fotografici.