L’inarrestabile regina delle sopracciglia Anastasia Beverly Hills continua a sfornare palette. L’ultima, in collaborazione con la YouTuber Cali Bybel, è perfetta per chi ama i toni delicati, neutri, rosati ma non disdegna un tocco di colore. Perfetta per look soft da giorno ma con un twist per la sera. Il pack gioiello è davvero da collezione!