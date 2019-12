Addio alla cantante dei Roxette, che cantava “Ascolta il tuo cuore”

E’ morta a 61 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore cerebrale la cantante e pittrice svedese Marie Fredriksson, classe 1958. Il nome forse non dirà molto ma basta nominare la sua band, I Roxette, di cui era la bellissima voce, per riportarci indietro agli anni ’90 e a indimenticabili successi come “Listen To Yor Heart” o “It Must Have Been Love, colonna sonora di “Pretty Woman”. Marie era uno scricciolo biondo dalla voce potentissima, che ha fatto ballare ed emozionare, in quegli anni, un’intera generazione. Se ne va dopo una lunghissima battaglia contro un tumore cerebrale, che l’aveva colpita nel 2002 ma dal quale sembrava esserne uscita vittoriosa, tanto da affrontare un nuovo tour nel 2012. Ci rimarranno le loro bellissime canzoni e il suo invito a “seguire sempre e comunque il nostro cuore”