Festival di Venezia, i nude look più belli

Il primo red carpet del Festival di Venezia non poteva che regalarci grandi soddisfazioni, almeno per quanto riguarda i look. La serata inaugurale della Mostra del Cinema ha visto le celebs sfoggiare trasparenze e nude look, alcuni vincenti e altri un po' meno. A far colpo di certo è stata la giovanissima Taylor Russel che ha indossato uno splendido Chanel vintage con un bustier trasparente - disegnato da Karl Lagerfield nell’estate del 1993 - da mozzare il fiato.