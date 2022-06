BET Awards 2022, una pioggia di frange per Crystal Renee Hayslett

Fiocchi, frange e trasparenze. Domenica 26 giugno sono andati in scena i Bet Awards 2022 e ciò vuol dire soltanto una cosa: che il Microsoft Theatre di Los Angeles si è letteralmente riempito di celebs con i loro sensazionali look, uno più bello e stravagante dell'altro. Sul red carpet hanno sfilato star del calibro di Crystal Renee Hayslett, attrice di film e serie tv (nonché stilista) che per l'occasione ha sfoggiato un delizioso abitino azzurro tutto ricoperto di frange. Spalline alte, maniche lunghe e scollatura audace sul décolleté, l'ideale per mettere in risalto le sue naturali curve.