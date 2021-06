Psoriasi artropatica: cos’è, come riconoscerla e come si manifesta

editato in: da

La psoriasi, pur essendo una malattia dermatologica, a volte non si limita a interessare solo la pelle. In alcuni casi può colpire anche le articolazioni, dando il via alla cosiddetta psoriasi artropatica o artropatia psoriasica.

Che cos’è la psoriasi artropatica

In media quasi un malato su tre può andare incontro a questa forma patologica che provoca dolori e infiammazioni alle articolazioni. Il quadro clinico può essere molto vario. Si va da forme che interessano diverse articolazioni con fastidi tipici delle malattie reumatiche fino a condizioni che fanno sospettare una artrite reumatoide o addirittura localizzazioni molto limitate alle falangi delle dita. Poi ci sono situazioni più gravi in cui l’artropatia psoriasica può rappresentare una difficoltà per il movimento.

Diagnosi e test

Per la diagnosi è sempre necessario il parere del medico perché occorrono indagini specifiche che permettono di accertare il danno alle articolazioni ed eventualmente confermare il legame tra le alterazioni della cartilagine articolari e la malattia della pelle.

Tra i test più frequentemente eseguiti in queste condizioni ci sono i classici esami radiografici ma anche l’ecografia. Estremamente importante è l’inquadramento della situazione sotto l’aspetto reumatologico attraverso test sul sangue che permettono di comprendere l’origine della condizione.

È importante eseguire questi test, perché, in termini molto generali, la psoriasi artropatica fa parte in qualche modo delle artriti sieronegative, ciò significa che non è collegata la presenza nel sangue di marcatori tipici delle malattie reumatiche.

Schematizzando, a volte la psoriasi attacca anche le articolazioni. La forma di artropatia psoriasica interessa soprattutto le persone tra i 30 e i 50 anni, non è frequentissima e sta a indicare un coinvolgimento più generale del sistema immunitario. Le lesioni possono essere dolenti e creare arrossamenti, a volte possono essere multiple. Non dimenticate che possono esserci problemi alle unghie e in casi più rari infiammazioni localizzate agli occhi.

