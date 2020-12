editato in: da

Desiderare è fonte di nutrimento emotivo. Chi non prova più desiderio è morto dentro. La nostra parte emotiva va alimentata di sogni e speranze, a prescindere dal fatto che si realizzino o no. Se vi dicessi che in realtà la felicità si realizza anche solo desiderando qualcosa?

Perché? Perché desiderare mette in moto energie e forze, ma nel farlo ricordiamoci che potremmo anche non arrivare al risultato. Il desiderio va formulato in maniera propositiva, ovvero al presente, al positivo e senza il non. Tuttavia questo non basta!

Volete sapere di più, capire meglio? Ascoltate quanto ha da dirci la nostra life coach Vera: la sua missione è farci riscoprire la nostra forza interiore.

Per seguire la pillola di Mindfulness “La lista dei desideri”, clicca e ascolta qui