Sabato 4 gennaio 2025 ha avuto luogo ila Los Angeles e tra le varie dive che hanno preso parte alla serata di festa, c'era ancheche ha scelto un look perfetto per l'occasione, che la faceva sembrare più bella che mai. La cantante, infatti, era un vero e proprio incanto bianco con il suocon scollo all'americana profondo, arricchito da un grande fiore di stoffa sotto il seno. L'outfit era completato e arricchito da un bolerino di pelliccia in tinta e da una piccola borsa con catena metallica color oro. Jennifer Lopez ha dimostrato di saper cambiare stile in pochi giorni, dalla quello rilassato delle vacanze di Natale alla raffinatezza del party californiano.