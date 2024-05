Emma in Ferrari per la finale di Sanremo 2024: «Una donna bold, sensuale e decisa»

Emma Marrone ha sfoggiato un look audace e sensuale firmato Ferrari per la finale di Sanremo 2024. «La visione di Rocco (Ianone, ndr) rispecchia molto il mio lavoro con Emma», racconta Lorenzo Posocco, lo stylist che cura l'immagine di Emma. «Abbiamo lavorato sulla silhouette tenendo conto dei tratti distintivi del brand», continua Posocco. La sfilata primavera-estate 2024 di Ferrari, intitolata "The Power of Desire", è stata la fonte d'ispirazione. A completare il look, accessori rossi e gioielli Tiffany & Co.