PFW, Le Défilé: le più belle per celebrare l’emancipazione e sorellanza femminile

Le modelle più belle al mondo, da Kendall Jenner a Heidi Klum e Cindy Bruna, insieme ad iconiche attrici come Jane Fonda, Andie Macdowell ed Eva Longoria e alle nostre Elodie, Isabella Ferrari e Bebe Vio, sfilano per celebrare l’emancipazione e sorellanza femminile, nella sfilata più attesa della Paris Fashion Week: Le Défilé di L'Oréal Paris che il 29 settembre ha trasformato l'Hôtel de Ville in un palcoscenico di bellezza e magia