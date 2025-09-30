PFW, Le Défilé: le più belle per celebrare l’emancipazione e sorellanza femminile

Pubblicato: 30 Settembre 2025 16:03

Le modelle più belle al mondo, da Kendall Jenner a Heidi Klum e Cindy Bruna, insieme ad iconiche attrici come Jane Fonda, Andie Macdowell ed Eva Longoria e alle nostre Elodie, Isabella Ferrari e Bebe Vio, sfilano per celebrare l’emancipazione e sorellanza femminile, nella sfilata più attesa della Paris Fashion Week: Le Défilé di L'Oréal Paris che il 29 settembre ha trasformato l'Hôtel de Ville in un palcoscenico di bellezza e magia
Sfilate
Foto di DiLei

DiLei

Redazione

DiLei è il magazine femminile di Italiaonline lanciato a febbraio 2013, che parla a tutte le donne con occhi al 100% femminili.