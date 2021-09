Tonsillite PFAPA: cos’è, sintomi e come si cura

Esistono condizioni di faringiti o faringotonsilliti recidivanti che, secondo la scienza, possono non necessitare di trattamento antibiotico. La più nota è la sindrome PFAPA. Questa situazione è una delle cause di febbre periodica in età pediatrica.

Cos’è

La tonsillite PFAPA rappresenta un disturbo minore dei meccanismi di controllo dell’infiammazione che si rende evidente solo nei primi anni di vita. È stato ipotizzato che gli episodi febbrili, almeno in un sottogruppo di bambini, possono dipendere dalla riattivazione di un’infiammazione virale latente da adenovirus.

Una caratteristica di questo quadro è che le manifestazioni cliniche si ripresentano tendenzialmente costanti nel tempo e con una periodicità abbastanza regolare.

Stiamo parlando di una malattia che in genere si presenta prima dei 5 anni ed è caratterizzata da una febbre che tende a ricorrere ciclicamente, a volte ogni 4, a volte ogni 8 settimane. E nel momento in cui non ci sono i disturbi, si ha un completo benessere.

Sintomi

Bisogna dare importanza ai sintomi e per questo si deve sempre ricorrere al pediatra. Tali sintomi possono essere febbre ricorrente, tonsillite, stomatite con molte afte in bocca, ingrandimento dei linfonodi cervicali e con assenza di un interessamento dell’albero respiratorio.

Per questo gli antibiotici non vengono ad avere un trattamento specifico nel trattamento di questi quadri, ma debbono essere utilizzati solo quando il pediatra lo ritiene opportuno, in presenza di un’infezione batterica.

